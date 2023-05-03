Георгий Кушиташвили завершил первый бой турнира уверенной победой
На этой неделе в Ташкенте, столице Узбекистана, проходит чемпионат мира по боксу. В соревнованиях участвует воспитанник спортивного клуба «Номто» из Бурятии Георгий Кушиташвили. Он представляет сборную Грузии в весовой категории 86 кг.
Первый бой Георгий провёл вчера, 2 мая, против испанского боксёра Энди Тамайо Лесмеса. На протяжении боя спортсмен из Бурятии показал тотальное преимущество в классе, полностью доминировав все раунды. По окончании поединка судьи единогласно отдали победу Кушиташвили, который вышел в следующий круг чемпионата мира по боксу, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира по боксу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсменка выступала в категории девочек до 9 лет
Международные соревнования прошли в посёлке Агинское
Спортсменам удалось завоевать 4 награды
За титул боролись старшеклассники республики
Российские спортсмены успешно выступили в стране Восходящего Солнца
Георгий Кушиташвили завершил первый бой турнира уверенной победой
Их отправят в районы с наиболее сложной пожароопасной обстановкой
Для них нашли кормящую собаку
Участниками турнира стали около ста юных спортсменов
84 собаки уже были стерилизованы в рамках акции
Конкурс проводится в рамках международной премии «Экология – дело каждого»
Жителей республики попросили сдать разрешения на их добычу
Там высадят более 10 тысяч сосен
Зрителям покажут лучшие номера
Молодые люди украшают окна в Доме студентов