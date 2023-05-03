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Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира по боксу

Боксёр из Бурятии участвует в чемпионате мира по боксу
Общество,  Фото:паблик «Борцы Бурятии»
Георгий Кушиташвили завершил первый бой турнира уверенной победой

На этой неделе в Ташкенте, столице Узбекистана, проходит чемпионат мира по боксу. В соревнованиях участвует воспитанник спортивного клуба «Номто» из Бурятии Георгий Кушиташвили. Он представляет сборную Грузии в весовой категории 86 кг.

Первый бой Георгий провёл вчера, 2 мая, против испанского боксёра Энди Тамайо Лесмеса. На протяжении боя спортсмен из Бурятии показал тотальное преимущество в классе, полностью доминировав все раунды. По окончании поединка судьи единогласно отдали победу Кушиташвили, который вышел в следующий круг чемпионата мира по боксу, сообщает паблик «Борцы Бурятии».
Бурятия бокс спорт чемпионат мира

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