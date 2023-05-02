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В Улан-Баторе могут создать новую российско-монгольскую школу

В Улан-Баторе могут создать новую российско-монгольскую школу
Общество,  Фото:пресс-служба Минпросвещения России
Россия и Монголия укрепляют международное сотрудничество в области образования

Делегация министерства просвещения Российской Федерации посетила с визитом Монголию для обсуждения вопросов внедрения российских образовательных стандартов в школы страны. В ходе рабочей поездки делегация побывала в Российско-монгольской школе и средней школе №162 Улан-Батора.

С директором образовательной организации Б. Болор заместитель директора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России Идрис Газдиев и представитель Глазовского государственного педагогического института (ГГПИ) имени В.Г. Короленко Елена Аверина обсудили развитие запуск обновлённого официального сайта школы, открытие нового IТ-кабинета и переоборудование классов «умными досками». Руководитель школы рассказал о достижениях учеников как в международных, так и всероссийских олимпиадах по русскому, монгольскому языкам, биологии и другим дисциплинам.

В средней школе №162 города Улан-Батора делегация провела встречу с представителями Минобрнауки Монголии, администрации округа Сонгинохайрхана и руководством школы. Стороны затронули вопросы создания новой совместной российско-монгольской школы с обучением по российским образовательным стандартам.

По итогам встреч Идрис Газдиев и директор департамента международных отношений и кооперации Минобрнауки Монголии Ш. Нарантуяа договорились о проведении в мае 2023 года семинара по внедрению российских образовательных стандартов в школах Монголии и реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для учителей русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке.

Также российская делегация приняла участие в заседании российско-монгольской рабочей группы по вопросам недвижимости, где прошло обсуждение предполагаемой площадки для открытия совместной российско-монгольской школы. Достигнута договорённость о создании специальной подгруппы, которая будет заниматься этой темой, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.


Россия школа Монгола образование международное сотрудничество

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