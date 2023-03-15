В Улан-Удэ откроется выставка «Женщина у Байкала»

На ней будут представлены работы авторов разных поколений



16 марта в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Женщина у Байкала». Она откроется в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



- Идея выставки – раскрыть прекрасный образ женщины, которая живёт у Байкала, показать её духовным существом, эмоциональным, нежным, любящим и необычайно талантливым, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Впервые выставочный проект «Женщина у Байкала» был реализован в 2001 году. Он стал своеобразной ретроспективой творчества представительниц бурятской художественной школы.



В этом году на выставке будут представлены работы авторов разных поколений, среди которых есть имена как заслуженных мастериц, так и молодых талантов. Экспозицию составили живописные произведения: женские портреты, исторические сцены, пейзажи, сюжетные полотна и, конечно же, натюрморт – один из любимых жанров бурятских художниц.



Возрастное ограничение: 0+.

