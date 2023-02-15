15 февраля

14 февраля

Популярное

В Забайкалье воссоздадут бой Сталинградской битвы

В Забайкалье воссоздадут бой Сталинградской битвы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В райцентре края пройдёт фестиваль военно-исторической реконструкции

С 18 по 19 февраля в городе Петровск-Забайкальский развернётся фестиваль юнармейских клубов военно-исторической реконструкции Забайкальского края.

- Фестиваль проводится с целью углубления знаний молодёжи о Великой Отечественной войне и роли забайкальцев в деле Великой Победы, - рассказали организаторы.

Церемония приведения к юнармейской клятве юнармейцев местных отделений города Петровск-Забайкальский и Петровск-Забайкальского района и слёт местного отделения «Юнармии» пройдут 18 февраля. А 19 февраля планируется проведение реконструкции боя-фрагмента Сталинградской битвы. Реконструкция планируется на территории металлургического завода.

- Реконструкция будет проводиться с применением сертифицированной пиротехники и охолощённого оружия, которым будут имитироваться выстрелы специальными имитационными боеприпасами. В реконструкции боя примут участие около 40 реконструкторов из города Читы и Петровска-Забайкальского, а также члены юнармейских клубов военно-исторической реконструкции города Читы и Петровска-Забайкальского, - отметили организаторы.

Также в этот день запланированы съёмки документально-художественного фильма о петровчанах - участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла. В них примут участие добровольцы из Иркутска и Читы, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

Возрастное ограничение: 6+.
фестиваль историческая реконструкция юнармия Забайкальский край Великая Отечественная

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парке Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
В парке Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
Общество, 15.02.2023
Для первых зрителей приготовлены подарки
В Забайкалье воссоздадут бой Сталинградской битвы
В Забайкалье воссоздадут бой Сталинградской битвы
Общество, 15.02.2023
В райцентре края пройдёт фестиваль военно-исторической реконструкции
В Усть-Ордынском округе проведут Зимние бурятские игры
В Усть-Ордынском округе проведут Зимние бурятские игры
Общество, 15.02.2023
В этнофестивале примут участие гости из соседних регионов
В Улан-Удэ дадут концерт в честь Сагаалгана
В Улан-Удэ дадут концерт в честь Сагаалгана
Общество, 15.02.2023
В программе прозвучит народная музыка
В Агинском округе пройдёт борцовский чемпионат памяти Базара Ринчино
В Агинском округе пройдёт борцовский чемпионат памяти Базара Ринчино
Общество, 15.02.2023
Гостями соревнований станут спортсмены из Монголии, Бурятии, Иркутской области и других регионов
В Иркутской области отметят Сагаалган
В Иркутской области отметят Сагаалган
Общество, 15.02.2023
В дни праздника в регионе проведут множество праздничных мероприятий
Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Общество, 15.02.2023
Финальный концерт состоится 30 марта
Объявлен конкурс рисунков бурятских ножей
Объявлен конкурс рисунков бурятских ножей
Общество, 15.02.2023
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет
В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
Общество, 15.02.2023
Власти вынесли этот вопрос на всеобщее голосование
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Общество, 15.02.2023
В Улан-Удэ стартовала спартакиада органов безопасности и правопорядка
В Забайкалье собираются создать Горную академию
В Забайкалье собираются создать Горную академию
Общество, 15.02.2023
Концепцию межвузовского кампуса представили главе Минобрнауки РФ в Чите
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Общество, 15.02.2023
В Бодайбо хирурги успешно провели операцию раненному мужчине

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^