В Забайкалье воссоздадут бой Сталинградской битвы

В райцентре края пройдёт фестиваль военно-исторической реконструкции



С 18 по 19 февраля в городе Петровск-Забайкальский развернётся фестиваль юнармейских клубов военно-исторической реконструкции Забайкальского края.



- Фестиваль проводится с целью углубления знаний молодёжи о Великой Отечественной войне и роли забайкальцев в деле Великой Победы, - рассказали организаторы.



Церемония приведения к юнармейской клятве юнармейцев местных отделений города Петровск-Забайкальский и Петровск-Забайкальского района и слёт местного отделения «Юнармии» пройдут 18 февраля. А 19 февраля планируется проведение реконструкции боя-фрагмента Сталинградской битвы. Реконструкция планируется на территории металлургического завода.



- Реконструкция будет проводиться с применением сертифицированной пиротехники и охолощённого оружия, которым будут имитироваться выстрелы специальными имитационными боеприпасами. В реконструкции боя примут участие около 40 реконструкторов из города Читы и Петровска-Забайкальского, а также члены юнармейских клубов военно-исторической реконструкции города Читы и Петровска-Забайкальского, - отметили организаторы.



Также в этот день запланированы съёмки документально-художественного фильма о петровчанах - участниках Великой Отечественной войны и работниках тыла. В них примут участие добровольцы из Иркутска и Читы, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.



Возрастное ограничение: 6+.

