11 февраля

10 февраля

Популярное

В Этнографическом музее Улан-Удэ показали лицо масленичной куклы

В Этнографическом музее Улан-Удэ показали лицо масленичной куклы
Общество,  Фото:Этнографический музей народов Забайкалья
В этом году ею стала брюнетка с зорким пронизывающим взглядом

Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ вовсю готовится к празднованию Масленицы. Один из главных символов праздника - масленичная кукла, которая встречает гостей музея.



- Как вы заметили, уже на протяжении нескольких лет мы не повторяем образы наших красавиц. Особенно внимательные отметили, что в прошлом году была роскошная, рыжеволосая кукла с изумрудными глазами. В этом году нас вдохновила брюнетка с зорким пронизывающим взглядом и очаровательной улыбкой, - рассказали в этномузее.

Как сообащл «Байкал-Daily», традиционное гулянье «Масленица – 2023» (возрастное ограничение - 0+) пройдёт 25 и 26 февраля с 13:00




Масленица Праздники музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разъяснили ситуацию с выплатами на дошкольников
В Бурятии разъяснили ситуацию с выплатами на дошкольников
Общество, 11.02.2023
Они будут действовать ровно 12 месяцев
В Улан-Удэ пенсионер с сыном-инвалидом выживают в столетнем доме-развалюхе
В Улан-Удэ пенсионер с сыном-инвалидом выживают в столетнем доме-развалюхе
Общество, 11.02.2023
В историческом здании рассыпались стены и покосилась крыша
В Этнографическом музее Улан-Удэ показали лицо масленичной куклы
В Этнографическом музее Улан-Удэ показали лицо масленичной куклы
Общество, 11.02.2023
В этом году ею стала брюнетка с зорким пронизывающим взглядом
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Жительница Бурятии отметила 95-летие
Общество, 11.02.2023
 У Гармы Нимаевны 11 внуков и пять правнуков
Школьники побывали в прокуратуре Бурятии
Школьники побывали в прокуратуре Бурятии
Общество, 11.02.2023
Прокуратуру посетили активные участники Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребёнка в республике
Сотрудники МЧС проверили Иволгинский дацан перед Белым месяцем
Сотрудники МЧС проверили Иволгинский дацан перед Белым месяцем
Общество, 11.02.2023
«Безопасность людей у нас стоит на первом месте», - отметили в дацане
В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»
В Улан-Удэ состоится концерт «Акустика в типографии»
Общество, 11.02.2023
Молодой дуэт исполнит авторские песни на бурятском языке
В Бурятии переменная облачность
В Бурятии переменная облачность
Общество, 11.02.2023
В республике северо-западный ветер 
В библиотеках Улан-Удэ отметят Сагаалган
В библиотеках Улан-Удэ отметят Сагаалган
Общество, 10.02.2023
Для читателей приготовлена большая программа
В Улан-Удэ стартовал конкурс о Масленице
В Улан-Удэ стартовал конкурс о Масленице
Общество, 10.02.2023
Принять участие в конкурсе могут школьники и дошкольники
По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход
По Ангаре пройдут 15-километровый ледовый переход
Общество, 10.02.2023
На остановках проведут развлекательную программу для участников
Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабль условного противника
Корвет «Алдар Цыденжапов» уничтожил корабль условного противника
Общество, 10.02.2023
Корабль участвовал в учениях в Японском море
На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках
На Байкале состоятся гонки на собачьих упряжках
Общество, 10.02.2023
Спортсмены и четвероногие питомцы стартуют из Иркутска

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^