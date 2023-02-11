В Этнографическом музее Улан-Удэ показали лицо масленичной куклы

В этом году ею стала брюнетка с зорким пронизывающим взглядом
Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ вовсю готовится к празднованию Масленицы. Один из главных символов праздника - масленичная кукла, которая встречает гостей музея.
- Как вы заметили, уже на протяжении нескольких лет мы не повторяем образы наших красавиц. Особенно внимательные отметили, что в прошлом году была роскошная, рыжеволосая кукла с изумрудными глазами. В этом году нас вдохновила брюнетка с зорким пронизывающим взглядом и очаровательной улыбкой, - рассказали в этномузее.
Как сообащл «Байкал-Daily», традиционное гулянье «Масленица – 2023» (возрастное ограничение - 0+)
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