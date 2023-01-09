Специалистов отметили за высокий уровень подготовки детских коллективов
С 4 по 8 января педагоги и воспитанники центра дополнительного образования «Родник» города Улан-Удэ приняли участие в новогоднем XXII международном фестивале-конкурсе «Рождественские звёзды» в Москве. Также педагоги центра участвовали в III специальной международной премии «Педагогическая Ника».
Педагоги «Родника» Светлана Данилина, Марина Брюханова, Евдокия Очирова и Вероника Жамьянова были удостоены премии «Педагогическая Ника» за высокий уровень подготовки детских коллективов и за педагогическое мастерство.
Вокальная группа центра за номер «Песня внучат» получила диплом за 1 место. Музыкальный театр «Ура!» за представление «Птицы Мира» удостоен гран-при фестиваля-конкурса.
- Ежегодно фестиваль-конкурс «Рождественские звёзды» объединяет около трёх тысяч участников. Конкурс проводится в различных номинациях и призван объединять участников из разных городов России и стран мира для обмена творческими достижениями, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-удэнские педагоги получили премию «Педагогическая Ника»
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