Улан-удэнские педагоги получили премию «Педагогическая Ника»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Специалистов отметили за высокий уровень подготовки детских коллективов



С 4 по 8 января педагоги и воспитанники центра дополнительного образования «Родник» города Улан-Удэ приняли участие в новогоднем XXII международном фестивале-конкурсе «Рождественские звёзды» в Москве. Также педагоги центра участвовали в III специальной международной премии «Педагогическая Ника».



Педагоги «Родника» Светлана Данилина, Марина Брюханова, Евдокия Очирова и Вероника Жамьянова были удостоены премии «Педагогическая Ника» за высокий уровень подготовки детских коллективов и за педагогическое мастерство.



Вокальная группа центра за номер «Песня внучат» получила диплом за 1 место. Музыкальный театр «Ура!» за представление «Птицы Мира» удостоен гран-при фестиваля-конкурса.



- Ежегодно фестиваль-конкурс «Рождественские звёзды» объединяет около трёх тысяч участников. Конкурс проводится в различных номинациях и призван объединять участников из разных городов России и стран мира для обмена творческими достижениями, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

