В Улан-Удэ на школе появилось граффити с Героем России

На здании школы №5 в Сосновом Бору в Улан-Удэ появилось граффити с изображением гвардии полковника Дениса Шишова, который в марте стал Героем России.
Денис Шишов получил это высокое звание, когда служил командиром 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
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Бригада под его командованием была задействована в начавшейся специальной военной операции. 26 февраля при форсировании реки Днепр в районе Каховки части бригады под командованием Шишова отразили семь атак противника. Получив осколочное ранение в голову, полковник продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил. ⠀
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Указом президента от 8 марта за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии полковнику Денису Шишову присвоено звание Героя Российской Федерации.
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С 18 апреля Денис Шишов является командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псков).