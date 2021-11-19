Бурятия примет межрегиональный конкурс народного танца

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие завершится гала-концертом в Улан-Удэ



VI межрегиональный конкурс народного танца «Цветок Байкала» имени В.В. Абгалдаевой пройдёт в столице Бурятии с 29 ноября по 2 декабря. В нём могут принять участие коллективы народного танца Бурятии и других регионов. Возраст участников: от 7 до 17 лет и старше.



– В этом году конкурс «Цветок Байкала» посвящён юбилею, 85-летию выдающегося деятеля культуры Бурятии, хореографу Виктории Владимировне Абгалдаевой. 50 лет своей жизни она посвятила искусству танца, –отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Приём заявок для участия в конкурсе продлится до 22 ноября, а 2 декабря состоится гала-концерт в государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева.



Для участия необходимо направить заявку на электронный адрес: ontrcnt@mail.ru. В теме письма указать: «Заявка «Цветок Байкала». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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