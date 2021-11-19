Мероприятие завершится гала-концертом в Улан-Удэ
VI межрегиональный конкурс народного танца «Цветок Байкала» имени В.В. Абгалдаевой пройдёт в столице Бурятии с 29 ноября по 2 декабря. В нём могут принять участие коллективы народного танца Бурятии и других регионов. Возраст участников: от 7 до 17 лет и старше.
– В этом году конкурс «Цветок Байкала» посвящён юбилею, 85-летию выдающегося деятеля культуры Бурятии, хореографу Виктории Владимировне Абгалдаевой. 50 лет своей жизни она посвятила искусству танца, –отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Приём заявок для участия в конкурсе продлится до 22 ноября, а 2 декабря состоится гала-концерт в государственном русском драматическом театре имени Н.А. Бестужева.
Для участия необходимо направить заявку на электронный адрес: ontrcnt@mail.ru. В теме письма указать: «Заявка «Цветок Байкала». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастная категория 0+
Бурятия примет межрегиональный конкурс народного танца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В конференции примут участие учёные России, Монголии и Китая
Среди проектов запланированы музыкальный фестиваль и исторический фильм
Документальная лента познакомит с счастливыми людьми, живущими на Байкале
На нём выберут лучшую айдентику празднования 85-летия региона
Специалисты РХБ защиты провели совместную тренировку с подразделениями антитеррора
Сейчас в помещении начат капитальный ремонт
Он появился в Сретенском монастыре Прибайкальского района
Военнослужащих поздравил и.о. командующего объединением
Гран-при выиграла команда из Мухоршибирского района
В некоторых местах с QR-кодом можно пообедать за полцены
В Улан-Удэ грейдеры срезали ледяные «шишки» на дорогах
Участники акции получили благодарности и памятные подарки
По словам Дины Орловой, «каждый герой «Алеко» должен вызывать сочувствие у зрителя»
Обладателями призов стали четыре победителя
Он выиграл «бронзу» в весовой категории свыше 100 кг