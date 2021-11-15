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В Бурятии военные написали географический диктант. Видео

В Бурятии военные написали географический диктант. Видео
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
На вопросы отвечали и солдаты, и генералы

Более двух тысяч военнослужащих в Бурятии попробовали в свои силы в географическом диктанте.

Участники акции отвечали на вопросы о географическом расположении городов, рек, климатических зонах, зоны обитания редких животных, горных вершинах России и др.

- Было организовано более девяти площадок. Сам диктант написали более двух тысяч человек, в том числе генералы, офицеры, прапорщики и сержанты, военнослужащие по призыву. Гражданский персонал соединений и воинских частей, члены семей офицеров, представители всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» также показали свои знания в области географии в ходе мероприятия, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.


Помещения для написания диктанта были продезинфицированы, а также соблюдался масочный режим.

Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, участвуют в географическом диктанте с момента его зарождения.

Справка:

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе председателя попечительского совета общества, президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2015 года. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали около 100 стран мира. Всего за пять лет проведения диктанта его участниками стали более миллиона человек.
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