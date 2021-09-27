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Жители Бурятии могут задать вопросы по всероссийской переписи

Жители Бурятии могут задать вопросы по всероссийской переписи
Общество,  Фото:pexels.com
Звонки на горячую линию бесплатные

«Как я могу переписаться?», «Нужно ли предъявлять переписчику документы?», «Будут ли проверяться мои данные?» Накануне старта всероссийской переписи у жителей возникают вопросы. Ответы теперь можно получить, позвонив по бесплатному телефону горячей линии всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20. Она начала работу 24 сентября, сообщили в Бурятстате.

Более 170 операторов контакт-центра сегодняшнего дня начнут ежедневно отвечать на вопросы россиян с 9 часов утра до 9 вечера по московскому времени. В другие часы звонок примет автоответчик, и позвонивший сможет оставить заявку на обратный звонок оператора.

Горячая линия будет работать до завершения переписи 14 ноября 2021 года.

Основной инструмент оператора горячей линии — база знаний. Она состоит из девяти тематических блоков, которые включают основу для ответов на вопросы потенциальных участников переписи: от простейших (например, о сроках проведения переписи) до узкоспециальных (например, что делать, если знаешь 14 иностранных языков, а в форме переписного листа всего четыре ячейки для ответов).

На начальном этапе база знаний содержит более 200 вопросов и ответов. В процессе работы будет происходить ее актуализация в режиме реального времени. Сложные вопросы, на которые в базе знаний нет ответа, будут передаваться в Росстат, где оперативно найдут решение.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».



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