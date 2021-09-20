В Бурятии сделали ремонт в Кяхтинском филиале противотуберкулёзного диспансера

В учреждении появился новый инвентарь и оборудование



7 сентября сотрудники Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Дугаровой посетили Кяхтинский филиал диспансера в посёлке Суджа. В числе специалистов, приехавших туда, были руководитель административно-хозяйственной службы Геннадий Фролов, заместитель главного врача по клинико-диагностической деятельности Лариса Зубкова, инженер-энергетик Бато Бадмаев и специалист по связям с общественностью Анастасия Кожевникова.



Основная цель поездки хозяйственников – это приём работ по планировке территории, а также запуск отопительного сезона.



Заместитель главного врача Лариса Зубкова посетила здесь клинико-диагностическую лабораторию, бактериологическую лабораторию, рентген-кабинет и физиокабинет.



- В стационаре и параклинической службе филиала прошёл ремонт. Суджинцы получили новый твёрдый и мягкий инвентарь, заменили двери, были поставлены новые пластиковые окна. И помещения заиграли новыми красками. Не обошли и с новым оборудованием для КДЛ, - отметили в диспансере.



