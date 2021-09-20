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В Бурятии сделали ремонт в Кяхтинском филиале противотуберкулёзного диспансера

В Бурятии сделали ремонт в Кяхтинском филиале противотуберкулёзного диспансера
Общество,  Фото:РКПТД
В учреждении появился новый инвентарь и оборудование

7 сентября сотрудники Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Дугаровой посетили Кяхтинский филиал диспансера в посёлке Суджа. В числе специалистов, приехавших туда, были руководитель административно-хозяйственной службы Геннадий Фролов, заместитель главного врача по клинико-диагностической деятельности Лариса Зубкова, инженер-энергетик Бато Бадмаев и специалист по связям с общественностью Анастасия Кожевникова.

Основная цель поездки хозяйственников – это приём работ по планировке территории, а также запуск отопительного сезона.

Заместитель главного врача Лариса Зубкова посетила здесь клинико-диагностическую лабораторию, бактериологическую лабораторию, рентген-кабинет и физиокабинет.

- В стационаре и параклинической службе филиала прошёл ремонт. Суджинцы получили новый твёрдый и мягкий инвентарь, заменили двери, были поставлены новые пластиковые окна. И помещения заиграли новыми красками. Не обошли и с новым оборудованием для КДЛ, - отметили в диспансере.

противотуберкулезный диспансер

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