В учреждении появился новый инвентарь и оборудование
7 сентября сотрудники Республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Дугаровой посетили Кяхтинский филиал диспансера в посёлке Суджа. В числе специалистов, приехавших туда, были руководитель административно-хозяйственной службы Геннадий Фролов, заместитель главного врача по клинико-диагностической деятельности Лариса Зубкова, инженер-энергетик Бато Бадмаев и специалист по связям с общественностью Анастасия Кожевникова.
Основная цель поездки хозяйственников – это приём работ по планировке территории, а также запуск отопительного сезона.
Заместитель главного врача Лариса Зубкова посетила здесь клинико-диагностическую лабораторию, бактериологическую лабораторию, рентген-кабинет и физиокабинет.
- В стационаре и параклинической службе филиала прошёл ремонт. Суджинцы получили новый твёрдый и мягкий инвентарь, заменили двери, были поставлены новые пластиковые окна. И помещения заиграли новыми красками. Не обошли и с новым оборудованием для КДЛ, - отметили в диспансере.
В Бурятии сделали ремонт в Кяхтинском филиале противотуберкулёзного диспансера
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