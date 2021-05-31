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Бурятские борцы завоевали восемь медалей Гран-при «Иван Ярыгин»

Бурятские борцы завоевали восемь медалей Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 
Среди них одно золото

В Красноярске завершился XXXII международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». Он проходил с 27 по 30 мая. Как сообщал «Байкал-Daily», побороться за награды съехались около 350 спортсменов из 10 стран

Первый комплект наград был разыгран 28 мая. Первую медаль среди бурятских спортсменов завоевал Тамир Гармаев. В весовой категории до 57 кг он взял бронзу.

Медаль той же пробы завоевали Жаргал Дамдинов в весовой категории до 61 кг и Арсалан Будажапов (до 79 кг).

Лучший результат среди бурятских спортсменов у Даши Шарастепанова. У него серебро в весовой категории до 65 кг. В финальной схватке Даши уступил Алику Хадарцеву из Северной Осетии. Поединок закончился со счётом 3:2.

В копилке женской сборной Бурятии также четыре медали, среди которых есть одно золото. Оно у Жаргалмы Цыремпиловой в весовой категории до 57 кг. В финале девушка встречалась с Хадижат Муртузалиевой из Дагестана. Цыремпилова выиграла со счётом 3:0.

До финала дошла и Ульяна Тукуренова (до 62 кг). Но в финальной схватке удача была не на её стороне. Ульяна проиграла Анастасии Парохиной из Сахалина.

Бронзовые медали у Кристины Кондратьевой (до 57 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).

спорт вольная борьба
 
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