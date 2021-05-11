Посетители могут познакомиться с костюмами семейских и бурят
В Улан-Удэ открылась выставка каждодневных и праздничных костюмов старообрядцев Забайкалья (0+). В новой экспозиции этнографического музея можно увидеть более 80 предметов, которые дают представление о летней и зимней одежде, головных уборах и обуви, предметах быта семейских.
- Отличительной особенностью семейских, главным образом женщин, является яркая красочная одежда. В ней нашло свое выражение стремление народа к красоте, яркости, сочности и свежести цвета… Старинную одежду семейские носили вплоть до середины ХХ в. До сих пор у многих женщин в заветном сундуке лежит семейский подлинный костюм, украшенный яркими лентами, поясами, кистями и бусами, - рассказали сотрудники музея.
Кроме этого, 15 мая в этнографическом музее народов Забайкалья состоится открытие выставки «Бурятский традиционный костюм» (0+). Посетители познакомятся с традиционным праздничным костюмом разных групп бурят - хори, сонголов, сартулов, хонгодоров, эхиритов и булагатов.
- Для создания выставки привлекались искусные мастера по изготовлению традиционных костюмов и украшений. Благодаря их мастерству и терпению посетителям представится возможность познакомиться с красотой бурятского костюма, с его особенностями и отличительными чертами, - сообщили в пресс-службе музея.
В Улан-Удэ проходят выставки одежды народов Бурятии
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