В этнографическом музее появятся трёхметровые снежные фигуры
В Улан-Удэ начался республиканский фестиваль-симпозиум снежной скульптуры «Легенды Байкала». Мероприятие проводится в этнографическом музее народов Забайкалья совместно с Бурятским региональным отделением Союза художников России.
С конца декабря до середины января на территории музея будут установлены 6 больших снежных скульптур. Высота некоторых из них будет 3 метра, а длина – 5 метров. Источником вдохновения скульпторов стали мифы народов Байкальского региона: сказка о Байкале и его дочери Ангаре, легенда о ветрах Байкала и творческая ода «Хан-Бууза».
Пресс-служба этнографического музея приглашает жителей и гостей Бурятии посетить фестиваль, чтобы увидеть, как создаются снежные произведения искусств.
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В Улан-Удэ открылся фестиваль снежной скульптуры «Легенды Байкала»
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