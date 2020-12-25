В Улан-Удэ открылся фестиваль снежной скульптуры «Легенды Байкала»

В этнографическом музее появятся трёхметровые снежные фигуры



В Улан-Удэ начался республиканский фестиваль-симпозиум снежной скульптуры «Легенды Байкала». Мероприятие проводится в этнографическом музее народов Забайкалья совместно с Бурятским региональным отделением Союза художников России.



С конца декабря до середины января на территории музея будут установлены 6 больших снежных скульптур. Высота некоторых из них будет 3 метра, а длина – 5 метров. Источником вдохновения скульпторов стали мифы народов Байкальского региона: сказка о Байкале и его дочери Ангаре, легенда о ветрах Байкала и творческая ода «Хан-Бууза».



Пресс-служба этнографического музея приглашает жителей и гостей Бурятии посетить фестиваль, чтобы увидеть, как создаются снежные произведения искусств.



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