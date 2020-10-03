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В Бурятии прошёл «Шагающий автобус»

В Бурятии прошёл «Шагающий автобус»
Общество, 
Акцию с младшеклассниками провели сотрудники ГИБДД

В Баргузинском районе прошла акция «Шагающий автобус». Мероприятие организовано совместными усилиями сотрудников Госавтоинспекции, детского технопарка «Кванториум», а также педагогов и учащихся начальных классов Усть-Баргузинской школы.

Перед началом мероприятия сотрудники ГИБДД провели для школьников инструктаж о мерах безопасности по пути следования, после чего ребята в сопровождении взрослых отправились по маршруту.

Надев яркие светоотражающие нарукавники и брелоки, дети организованно двигались в колонне по два человека. По дороге полицейские рассказали им о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, где быть особенно внимательными и осторожными, как безопасно переходить дорогу и какие «дорожные ловушки» могут встретиться у них на пути. Особое внимание было уделено вопросу ношения светоотражающих элементов, которые обязательно должны быть на одежде ребят.

Конечной точкой маршрута стало здание Дома культуры, который посещает большинство ребят. В школу «Шагающий автобус» вернулся уже по изученному безопасному пути, сообщили в УГИБДД по Бурятии. 


ГИБДД акция
 
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