Акцию с младшеклассниками провели сотрудники ГИБДД
В Баргузинском районе прошла акция «Шагающий автобус». Мероприятие организовано совместными усилиями сотрудников Госавтоинспекции, детского технопарка «Кванториум», а также педагогов и учащихся начальных классов Усть-Баргузинской школы.
Перед началом мероприятия сотрудники ГИБДД провели для школьников инструктаж о мерах безопасности по пути следования, после чего ребята в сопровождении взрослых отправились по маршруту.
Надев яркие светоотражающие нарукавники и брелоки, дети организованно двигались в колонне по два человека. По дороге полицейские рассказали им о том, как правильно вести себя вблизи проезжей части, где быть особенно внимательными и осторожными, как безопасно переходить дорогу и какие «дорожные ловушки» могут встретиться у них на пути. Особое внимание было уделено вопросу ношения светоотражающих элементов, которые обязательно должны быть на одежде ребят.
Конечной точкой маршрута стало здание Дома культуры, который посещает большинство ребят. В школу «Шагающий автобус» вернулся уже по изученному безопасному пути, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии прошёл «Шагающий автобус»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Акцию с младшеклассниками провели сотрудники ГИБДД
Заболеваемость COVID-19 не снижается и за эти сутки едва не побила печальный рекорд
Максимальная температура воздуха днём составит +7 градусов
На церемонии открытия чествовали победителей всероссийского конкурса «Правнуки Победителей»
Традиционный смотр «Театральная осень» состоится в этом году онлайн
Бывший улан-удэнец собирается разводить крупный рогатый скот
С появлением воды произошли стремительные изменения в жизни птиц Даурского заповедника
Соцработники провели традиционную акцию ко Дню пожилых людей
Авторы выигравших фото получат подарочные сертификаты
На переездах в Горького и Силикатном 4 ночи будут вестись ремонтные работы
Также в новогоднем городке установят два катка и горку со 7 скатами
Подведены итоги фестиваля пушкинской поэзии «Я в гости к Пушкину спешу…»
Соревнования посвящены памяти Константина Вырупаева
Соревнования начались сегодня, 2 октября
Ученика из Еравнинского района назвали «Надеждой бурятского хуумия»