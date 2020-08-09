Целью союза станет сохранение языка и культурных традиций эвенков
Эвенки создадут общероссийский национальный союз. В него войдут представители девяти регионов России, в том числе Бурятии.
Учредительный съезд Союза эвенков России планируется провести в августе-сентябре в Красноярске. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский, передаёт ТАСС.
В союзе будут представлены эвенки с территорий их проживания в Сибири и на Дальнем Востоке - Красноярского края, Якутии, Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краев, Томской, Иркутской, Амурской и Сахалинской областей.
Целью союза станет сохранение языка и культурных традиций эвенков. Кроме того, организация поможет в налаживании деловых связей, в том числе международных, уточняет ТАСС.
- Будем собирать бизнес в традиционных отраслях (для коренных народов Севера), приглашать компании из Китая и Монголии, там тоже эвенки проживают, чтобы предприниматели могли найти друг друга, - отметил Гаюльский.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Бурятии насчитывалось 2974 эвенка.
Эвенки из Бурятии вступят в национальный союз
Общество, Фото:
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