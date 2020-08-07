Перепись покажет численность малочисленных народов Бурятии

Всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года, даст уникальную информацию о национальном составе страны, благодаря реализации жителями права на национальное самоопределение. В том числе, перепись населения позволит получить информацию о численности этносов, населяющих регионы, выяснить условия их проживания, а также собрать многие другие демографические и экономические данные.











По информации Бурятстата



Этот праздник установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН, для привлечения внимания к вопросам здоровья, сохранения традиций, языков и культур коренных народов, особенно малочисленных их представителей.В Бурятии к коренным малочисленным народам относятся эвенки и сойоты. Последние выделены как отдельная национальность в соответствии с постановлением правительства 2000 года.По данным всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов Бурятии росла. Так, в 2010 году в республике начитывалось 2974 эвенка. По сравнению с переписью 2002 года число эвенков в Бурятии увеличилось на 27,4%. Большинство эвенков проживают в сельской местности (2092 человека или 70.3%).В Бурятии эвенки живут во всех районах республики. Наибольшее их число проживает в Северо-Байкальском районе - 26,8%, в Баунтовком – 19,7%, в г. Улан-Удэ и Курумканском районе – 13,9% и 13,6%, соответственно, а так же в Закаменском районе – 12,7%. Интересно, в Закаменском районе по итогам переписи 2010 года насчитывалось 378 человека эвенкийской национальности, что в 189 раз больше показателя 2002 года, тогда в Закаменском районе было всего 2 эвенка.Росла, по итогам 2010 года, и численность другой малочисленной народности – сойотов. Они компактно проживают в Окинском районе. В 2010 году в республике насчитывалось 3579 сойотов, за межпереписной период (с 2002 по 2010 гг.) их число увеличилось на 30,7 %. Как и эвенки, сойоты предпочитают проживать в селе – 3350 человек, где мужчин – 1658 и женщин – 1692. Совсем их небольшая часть живет в городах – 229 человек, 99 мужчин и 130 женщин.Средний возраст жителей республики составил 35 лет, а возраст сойотов и эвенков ниже на 5,8 и 5,6 лет соответственно. Кроме того, если в целом по республике за межпереписной период отмечено снижение доли лиц трудоспособного возраста, то у населения коренных малочисленных народов наблюдается обратная тенденция. Так, рост численности населения трудоспособного возраста отмечен у эвенков (на 39,2%) и сойотов (на 29.04%). А также у сойотов и эвенков по сравнению с данными 2002 года, увеличился уровень брачности, наряду со снижением доли женатых и замужних основных национальностей республики.