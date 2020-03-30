В Бурятии рассказали о непростой работе медиков инфекционной больницы









Также медики показали, как они надевают и снимают противочумный костюм, насколько это долгие и тщательные процессы.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ врачи инфекционной больницы



Условия работы и жизни врачей тяжёлые не только психологически, но и физически. Они надевают противочумные костюмы и не снимают их на протяжении своего дежурства в течение шести часов. Это означает, что в это время они не могут попить воды или сходить в туалет.



Неравнодушные жители, компании



Всего в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 30 марта находится 60 человек. В том числе здесь лечатся больные коронавирусной инфекцией. Как сообщал «Байкал-Daily»,



Также медики показали, как они надевают и снимают противочумный костюм, насколько это долгие и тщательные процессы.Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ врачи инфекционной больницы ушли на карантин . Они выйдут из подвала своего стационара только через две недели после выписки последнего инфицированного коронавирусом.Условия работы и жизни врачей тяжёлые не только психологически, но и физически. Они надевают противочумные костюмы и не снимают их на протяжении своего дежурства в течение шести часов. Это означает, что в это время они не могут попить воды или сходить в туалет.Неравнодушные жители, компании как могут помогают медикам : отправляют еду - фрукты, овощи, пиццы, торты, буузы, сметану, масло и т.д., а также раскладушки и матрасы, одеяла, подушки, комплекты белья и полотенец.Всего в стационаре республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 30 марта находится 60 человек. В том числе здесь лечатся больные коронавирусной инфекцией. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 13 заражённых

В Улан-Удэ рассказали, как функционирует сейчас Республиканская клиническая инфекционная больница. В медицинском учреждении в режиме полной изоляции трудятся на сегодня 113 человек.- На базе нашего стационара открыто три госпиталя для госпитализации и лечения заболевших COVID-19 и контактных, а также реанимация и приёмно-сортировочное отделение. Стационар работает в режиме полной изоляции с соблюдением строгого противоэпидемического режима в условиях особо опасных заболеваний. Персонал работает в количестве 113 человек, из них 19 врачей, 52 медицинские сестры, 37 уборщиц, а также работает пищеблок, и работает лаборатория. Работа организована посменно, работаем по 6-8 часов в противочумных костюмах. Мы благодарим всех, кто оказывает нам помощь и поддерживает нас в нашей тяжелой работе, - сообщила старшая медсестра 2 отделения инфекционной больницы Туяна Зодбоева на видео, записанном в учреждении.