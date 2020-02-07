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В Бурятию не дали ввезти вяленое мясо из Монголии

В Бурятию не дали ввезти вяленое мясо из Монголии
Общество, 
Эту продукцию животного происхождения запрещено ввозить из Монголии

В пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии досматривают весь автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении.

Во время проверочных мероприятий на днях были выявлены нарушения. Граждане Монголии пытались ввезти один килограмм сухого творога и два кг вяленого мяса.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.


В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
Россельхознадзор Монголия
 
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