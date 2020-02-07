В Бурятию не дали ввезти вяленое мясо из Монголии

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.







В пункте пропуска «Кяхта» в Бурятии досматривают весь автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении.Во время проверочных мероприятий на днях были выявлены нарушения. Граждане Монголии пытались ввезти один килограмм сухого творога и два кг вяленого мяса.В отношении граждан Монголии возбуждены дела об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.