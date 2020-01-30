Бурятский театр готовится к первой оперной премьере сезона

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Премьера обновлённой постановки опера «Травиата» запланирована на 25 и 26 марта



20 января в Бурятском театре оперы и балета прошла презентация проекта постановки оперы Джузеппе Верди «Травиата» (16+). Концепцию нового спектакля художественному и административному руководству театра представили специально приглашённые специалисты из Москвы: режиссёр Владимир Бочаров и художник Александра Разина. Об этом сообщили в пресс-службе оперного театра.



По задумке молодой и именитой команды из Москвы, опера «Травиата» получит радикально новое осмысление. Художественное решение спектакля отойдет от привычного воссоздания интерьеров и костюмов 19 века, а «история о куртизанке»станет не просто отстранённым от зрителя действием. Оперный жанр будет превращен в мультимедийный перформанс, вовлекающий зрителя в процесс сотворчества. Основная режиссерская идея этой постановки – посмотреть на «Травиату» как на историю прощания с женщиной как объектом, её постепенное одушевление и уход из материального мира.



Владимир Бочаров, выпускник ГИТИС (мастерская Владимира Мирзоева). В качестве выпускника проекта «Лаборатория современной оперы» в 2012 году Владимир поставил в Большом театре оперу «Франциск», которая была номинирована на премию «Золотая маска» и получила специальный приз жюри. В качестве ассистента режиссера принимал участие в постановке «Сказки Гофмана» Пермского театра оперы и балета, которая также получила номинацию на престижную театральную премию. Художник Александра Разина — выпускница МАрхИ и Британской высшей школы дизайна в Москве, проходившая стажировки в Париже и Нью-Йорке — работает над различными проектами на стыке интерьерного дизайна, сценографии и архитектуры. Один из последних реализованных ею объектов TrendIsland вошёл в список концепт-сторов Москвы с самым интересным интерьером и дизайном по мнению журнала «Forbes».Как художник принимала участие в экспериментальных театральных проектах, а в качестве помощника художника работала над балетной постановкой Мариинского театра «Ярославна. Затмение», балетом «Петрушка» Пермского театра оперы и балета и Мариинский театра, спектаклем «Собачье сердце» в театре «Приют комедианта».



Премьера новой постановки одной из самых популярных мировых опер намечена на 25 и 26 марта. На данный момент известно, что в постановочную группу, помимо ВладимираБочарова и Александры Разиной, войдут дирижер-постановщик Виталий Шевелев и хореограф Илья Оши, также номинант на премию «Золотая маска» за спектакль «На кончиках пальцев».





