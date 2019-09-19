Также протоиерей Димитрий Смирнов назвал суррогатное материнство «худшим из видов проституции»
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства. Об этом сообщил «Интерфакс».
- Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И всё это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого, - сказал отец Димитрий на встрече со священниками, окормляющими больницы.
Представитель Церкви признался, что вообще против крещения таких детей.
- Если он сам вырастет, уверует, начнет в храм ходить - да пожалуйста! Но что крестить у людей, которые вообще чихать хотели на церковные законы! – цитирует священника «Интерфакс».
Кроме того, он выразил несогласие с практикой крещения малышей, рожденных специально нанятой для этого женщиной. Суррогатное материнство священник назвал «худшим из видов проституции, потому что проститутку ты снимаешь на час - ну, 100 долларов (по Москве), а тут на девять месяцев, да и сумма гораздо больше».
В РПЦ выступили против крещения родившихся от ЭКО детей
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