В Иркутске выбрали лучшего ученика года

Он и ещё 3 лауреата будут представлять город на областном конкурсе



В Иркутске победителем городского конкурса «Лучший ученик года – 2019» стал Артём Ежикеев, обучающийся 11 класса лицея №1. Победитель и три лауреата муниципального конкурса будут представлять город на областном конкурсе «Лучший ученик года – 2019».



Звание лауреатов получили Александра Копылова, ученица 11 класса гимназии №44, Данила Михайлов, обучающийся 10 класса СОШ №69 и Антон Зоркальцев, ученик 11 класса лицея ИГУ.



За почётное звание боролись 60 учеников 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений города. Все конкурсанты – победители различных конкурсов, турниров, олимпиад. С 11 по 16 сентября старшеклассники прошли шесть конкурсных испытаний: «Эссе», интеллектуальную викторину «Эрудит», деловую игру «Проект «Моя инициатива» и другие, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

