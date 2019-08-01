Кандидату в мэры Улан-Удэ отказали в регистрации из-за «некачественных» подписей

Евгений Меньшиков рассказал журналистам, кто, по его мнению, виноват в случившемся
Сегодня, 1 августа, кандидат в мэры, самовыдвиженец Евгений Меньшиков провёл пресс-конференцию.
Он рассказал журналистам, что в избиркоме города ему отказали в регистрации, поскольку 189 подписей из 1600 подписей, которые ему необходимо было собрать, оказались «некачественными».
- Первая реакция – возмущение. Ведь подписи собирал я сам возле торговых центров, в общественном транспорте, общался с людьми, делал поквартирный обход. Но так как количество подписей нужно собрать очень много – 1600, поэтому привлёк оппозицию, и они мне не отказали. В том числе действующее руководство БРО КПРФ. Мне прислали несколько человек в помощь, и именно их подписи оказались недействительными или нарисованными, - заявил Евгений Меньшиков.
Он озвучил возможную причину таких действий партии.
- Я понял, что меня в этой ситуации именно подставили. Видимо, хотели как-то использовать. Но когда поняли, что я не буду техническим кандидатом, а я стану реальным кандидатом в мэры, народным кандидатом в мэры, то есть я не буду ни спойлером, ни техническим кандидатом в руках никого, они решили меня подставить, - отмечает он.
Также незарегистрированный кандидат добавил, что «контролирует правое движение в республике». Однако к своим единомышленникам за помощью не обратился.
- Я хотел объединить и правых, и левых. Пришёл к ним с этим предложением, люди долго думали. Но потом они меня использовали, почувствовали, что я сильный кандидат и могу объединить в одну партию всю оппозицию, - пояснил он.
Евгений Меньшиков сейчас планирует баллотироваться в депутаты Улан-Удэнского городского Совета.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля известный в Бурятии журналист Евгения Балтатарова сообщила о том, что не будет участвовать в выборах мэра Улан-Удэ. Причина в том, что ей не удалось собрать нужное количество подписей избирателей.
Выборы мэра Улан-Удэ и нового созыва горсовета депутатов состоятся 8 сентября.
Кандидату в мэры Улан-Удэ отказали в регистрации из-за «некачественных» подписей
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