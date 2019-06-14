«Нельзя расслабляться»: Власти проверили строительство детсадов в Улан-Удэ

Места в новые детсады получат почти 6 тысяч детей



В Улан-Удэ идёт строительство новых детских садов. Сегодня ход работ проверили глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков.



Здания строят частные инвесторы. По завершению работ власти выкупят эти сады для нужд города.



Первым объектом стал строящийся детсад на 100 мест на улице Каландаришвили, который станет филиалом детского сада «Алые паруса». Он строится на месте старого, ветхого двухэтажного детсада.



- Это будет второй корпус детского сада «Алые паруса» после того, как комитет по образованию его выкупит. Наша родительская общественность, которая не попала в это комплектование, ждёт осеннего комплектования, чтобы дети пошли в этот новый, красивый, современный детский сад, - призналась Клёнина Наталья, заведующая детским садом «Алые паруса».



К строительным работам преступили в апреле этого года. На сегодня уже ведутся работы по устройству кровли, начинаются работы по водоснабжению и водоотведению, начаты работы по устройству фасадов. По словам директора компании-застройщика ООО «Байкал сити» Владимира Хусаева, объект будет сдан к концу года.



Тот же застройщик ведёт работы по строительству детского сада на улице Толстихина в микрорайоне Бурвод. Он станет дополнением к саду «Сэсэг», который располагается на улице Мерецкова 3 «а». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест.



- Наш садик очень маленький, даже сейчас заходить в это большое пространство даже как-то побаиваемся. С нетерпением ждём открытия, - рассказала повар детского сада Наталья, осматривая недостроенное помещение.



Детсад сдадут также в этом году. Сейчас объект уже почти достроен: ведутся отделочные работы, по монтажу металлической кровли, работы по устройству внутренних инженерных сетей, по устройству фасада.



В микрорайоне Сокол строится детский сад на 280 мест по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева. На первом этаже здесь расположатся ясельные группы.



- Это будет современный детский сад, работать там будут по современным программам. Оборудование будет самое современное, на примере третьего корпуса дошкольного учреждения №3 «Колобок», который расположен в микрорайоне посёлка Исток, - рассказала Зарублина Татьяна, руководитель третьего детского сада «Колобок».



По её словам, на сегодня в сад желают попасть 800 детей. Существующий третий корпус переполнен в 2,5 раза. Сотрудники и родители с нетерпением ждут открытия.



- Несколько лет стоим в очереди. Младшему ребёнку четыре года. Сейчас он никуда не ходит, я работаю на полставки, сижу с ним дома, потому что няньки нету. Очень нужен этот детский сад, - призналась мама очередника Гэрэлма.



Всего планируется ввод 19-ти детских садов. Появятся 4 450 мест, с учётом уплотнения, почти 6 тысяч детей пойдут в новые детские сады.



Несмотря на сжатые сроки строительства, будет оцениваться в первую очередь качество.



- Качество в приоритете. Всё должно быть экологично: внутри, чтобы было сделано из экологичных материалов, чтобы было тепло, красиво, уютно и очень хорошо. В целом, пока работы идут, всегда есть определённое напряжение. Пока садик не запустится, расслабляться нельзя. Поэтому сказать «Я удовлетворён»? Я не удовлетворён, - сообщил Алексей Цыденов.



Новые детские сады потребуют финансирования. Алексей Цыденов уверил, что в бюджете уже заложены эти средства. Также потребуются новые сотрудники. Тут будет применена программа переподготовки повышения квалификации. Но потребность в кадрах всё же остаётся. Глава Бурятии сообщил, что работа в этом направлении ведётся.



