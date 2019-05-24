Забайкальский хор выиграл гран-при Всероссийского фестиваля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего в фестивале-конкурсе «Стрежень» участвовало более 1500 исполнителей народной песни



Сводный хор Забайкальского краевого училища культуры под руководством преподавателя Олеси Петуниной получил гран-при III Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Стрежень», а солистки Анна Фёдорова и Владислава Гурьянова стали лауреатами I и II степени соответственно.



Фестиваль-конкурс «Стрежень» проходил в Самаре. Он объединил хоровые коллективы, солистов, народные ансамбли из 25 регионов России и собрал более 1500 участников. В рамках проекта прошли мастер-классы от членов жюри, курсы повышения квалификации для педагогов-народников, флешмобы в стиле народных вечёрок, выездные концерты в муниципальные районы.



Коллектив Забайкальского краевого училища культуры получил приглашение на фестиваль-конкурс «Стрежень» после успешного выступления на XV Международном Маланинском конкурсе в январе 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства культуры региона.

