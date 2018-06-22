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25 тысяч жителей Бурятии получали запрет на выезд за рубеж

25 тысяч жителей Бурятии получали запрет на выезд за рубеж
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Служба судебных приставов Бурятии провела информационную акцию в аэропорту «Байкал»

Акция «Узнай о своих долгах» прошла в зале регистрации. Участниками акции стали пассажиры, вылетающие из Улан-Удэ в Москву рейсом авиакомпании S7. Они узнали о возможном наличии задолженности по исполнительному производству и об ограничении права выезда, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

В последнее время участились случаи, когда жители Бурятии не смогли вылететь за границу из-за долгов.

– Практика показывает, что многие граждане зачастую не знают о том, что в отношении них возбуждены исполнительные производства, и, как следствие, не имеют возможности добросовестно исполнить свои обязательства. А между тем, после истечения 5-дневного срока для добровольного исполнения к должникам применяются меры принудительного характера в виде ограничения выезда за пределы страны, наложения ареста на имущество и других, - комментирует Елена Дворникова, начальник отдела организации исполнительного производства управления ФССП России по Бурятии.

Порог суммы, при которой судебный пристав выносит ограничение выезда за пределы Российской Федерации, составляет 30 тысяч рублей. Однако данное правило не распространяется на лиц, имеющих долги по алиментам, по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда и имущественного ущерба. Для таких требований пороговая сумма остается прежней – более 10 тысяч рублей.

По данным за 5 месяцев текущего года судебные приставы ограничили в праве выезда за пределы страны свыше 25 тысяч жителей республики. В результате применения данной меры должники поспешили оплатить свои долги на сумму 17 млн. рублей.
судебные приставы
 
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