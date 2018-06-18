Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июня

17 Июня

Популярное

Бурятские врачи стали супергероями и рассмешили пользователей

Бурятские врачи стали супергероями и рассмешили пользователей
Общество, 
Медики со всей Бурятии борются за «Доктор Оскар». ВИДЕО

В пятницу, 15 июня, на официальной странице министерства здравоохранения Бурятии в соцсети «Вконтакте» стартовало интернет-голосование за победителя республиканского конкурса видеороликов «Доктор Оскар-2018» в номинации «Приз зрительских симпатий». Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника, сообщает пресс-служба министерства.

- Победитель будет определяться по количеству «лайков». Внимание! Засчитываются голоса только подписчиков страницы, - разъясняют правила конкурса организаторы.

Всего на конкурс представлено 49 видеороликов в 6 номинациях: «Работа – наш второй дом», «Медицина – судьба моя!», «Гордость профессии», «Здоровый доктор-здоровые пациенты», «Юмористические зарисовки («скетчи») на медицинскую тему» и «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса будут озвучены на торжественном собрании 20 июня, в 10:00 в Бурятском театре оперы и балета.

В роликах, посвящённых теме «Гордость профессии» и «Медицина - моя судьба», врачи рассказывают о своей любви к профессии. Многие из них признаются, что с детства мечтали помогать людям. Также своё мнение высказывают благодарные пациенты.

Наибольшее количество просмотров собирают юмористические ролики. Врачи из Республиканской стоматологической поликлиники записали свой видеоролик, в котором предлагают разные ситуации и выходы из них, аналогично «Шоу Сержа Горелова» из передачи ТНТ «Камеди клаб».

- Чао! Меня зовут Баир Загорелый и это шоу «Стоматологические ласки». В своём шоу я рассказываю о поведении в кабинете врача-стоматолога, благодаря которым и врач, и пациент останутся довольны приёмом, - приветствует в видео молодой человек.

Разыгрываются несколько вариантов ситуации, когда пациент жалуется на зубную боль.

В первом случае пациент опоздал, а врач начинает на него кричать, кидая медицинский колпак. Больной выбегает в коридор, и тут появляется надпись «Нет». Потом пациент на жалуется больной зуб, а врач отвечает: «Ещё бы, так воняет» и прячет нос под медицинскую маску. Затем на аналогичную претензию стоматолог интересуется у пациента, с деньгами ли тот пришёл. В конце миниатюры звучит заключительная версия ответа доктора «Не волнуйтесь, сейчас мы вам окажем качественную медицинскую помощь». Врач подмигивает и появляется надпись «Да».

Вторым правилом стала верная постановка диагноза. В качестве примера показали ситуацию, где доктор фотографирует зуб пациента на телефон и задаёт команду «Окей, гугл. Что изображено на снимке?». Потом врач предполагает, что во рту у пациента «скунс помер» и его надо вытащить. А потом выдвигает версию, что у больного плоскостопие. И в конце медик заключает, что зуб болен кариесом. И тут на экране появляется заветное «Да».

Третьим правилом стала предельная внимательность и аккуратность при выполнении медицинских процедур. И опять приводят в пример несколько вымышленных ситуаций.

Сначала врач, работая бормашиной, отвлекается на телефон; потом предполагает, что удалил не тот зуб; затем распыляет воду в лицо больному. А на просьбу больного использовать анестезию, хватает его за шею и отвечает, что в учреждении нет обезболивающего. На претензии пациента, что тому больно, ругается на него: «На всех действует анестезия, а на тебя нет?» - возмущается врач.

Последним правилом стало «Оставить приятное впечатление». Затем в миниатюре пациент благодарит врача и протягивает ему руку, однако медик вытягивает ногу и отвечает: «Ну давай». Потом больной настойчиво благодарит стоматолога, на что тот сначала вежливо отвечает «Да не за что», а затем они ругаются и врач отвечает «Да пошёл ты!». После этого несколько раз мигает надпись «Нет!». Потом врач просит вынести пациента за собой мусор, бросая ему в лицо перчатки. После - просит денег. И в последнем варианте врач поздравляет, что у молодого человека теперь здоровые зубы.



За четыре дня ролик просмотрели почти 10 тысяч раз. В комментариях пользователи Сети пишут «Молодцы», «Смешно» и не скупятся на смеющиеся смайлики.

По такому же принципу сняли ролик медики из стоматологической поликлиники №1, представив «Краткий курс стоматологии». Врачи обыграли разные ситуации, начиная с регистратуры. Затем предложили несколько вариантов одежды врача, среди которых был национальный бурятский костюм, форма полицейского и летняя футболка с шортами. Также в кратком видеокурсе порекомендовали продемонстрировать свои профессиональные качества максимально и дали рекомендации как можно вежливо распрощаться.

Этот ролик просмотрели почти 4 тысячи раз, в комментариях также множество смеющихся смайликов.





Представители республиканской больницы имени Семашко, по мнению пользователей интернета, сняли настоящий фильм. Трёхминутный ролик начинается с волнующей музыки, где с кадрами леса из фильма «Аватар», говорится о том, что дыхательная система нуждается в защите. И когда случится беда на помощь спешат люди в белых халатах.

- С виду они обычные люди. Но когда приходит беда, и когда здоровье человека в опасности, приходят они (появляется надпись «Стражи свободного дыхания») и противостоят угрозам, - продолжают в видео. - И так будет всегда. Дыхание будет в безопасности, пока на его защите стоят они, – говорится в видео, где «апокалипсисом» стали кадры нападения инопланетных существ из фильма «Аватар».

Ролик просмотрели более двух тысяч раз.
«Очень оригинально, круто!»
«Сразу видно руку мастера»
«Уже можно составить конкуренцию молодым киношникам! Фильм должен называться «Лёгкое дыхание», - пишут подписчики.





Представители медицинского центра «Диамед» в своём клипе под песню «Позвони мне, позвони» признаются, что всегда рады звонку пациента. По их словам, они всегда переживают за больного и за его самочувствие. В ролике медики много танцуют и поют. За выходные видео просмотрели около тысячи раз.





Республиканский СПИД-центр записал креативный ролик на тему сдачи анализов на ВИЧ. Молодые люди говорят, что сейчас модно быть здоровым и сдать анализы недолго и просто.

- Я баба Дарима. Меня послушай, мужчина, дивчина тоже послушай. Сейчас зачитает старушка. Я много видала: от дворцов до подвала, кого я только не знала, меня судьба потаскала. <…> Если хочешь быть бьюти, если хочешь быть дрищ, то тащи свои булки – сдай анализ на ВИЧ, - заключает «баба Дарима», танцуя в окружении девушек.

Видео посмотрели более семисот раз. «Лайк» поставили более 130 пользователей. В единственном комментарии высказались, что видео очень прикольное.





Врачи из Прибайкальской ЦРБ сняли фильм «Спасители». Видео начинается с того, что юный пациент лежит на кровати с капельницей и ему снится, что над ним Смерть. Тут на помощь бегут супергерои и бьют Смерть. Потом мальчик просыпается с улыбкой и видит перед собой людей в белых халатах.

«Класс!»
«Супер»
«Молодцы! Спасибо нашим спасателям!»
«Удачи вам в работе, дорогие Спасители» - пишут подписчики страницы.





Остальные ролики можно посмотреть на странице минздрава «Вконтакте» https://vk.com/videos-164893138
врачи конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошли гонки на велосипедах
В Улан-Удэ прошли гонки на велосипедах
Общество, 18.06.2018
Детям, победившим в состязаниях, вручили сладкие призы  
Осуждённые в Улан-Удэ выращивают овощи
Осуждённые в Улан-Удэ выращивают овощи
Общество, 18.06.2018
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ функционируют 5 больших теплиц для овощей закрытого грунта
Житель Иркутской области вернул миллион под угрозой лишения грузовика
Общество, 18.06.2018
Житель города Нижнеудинск рассчитался с миллионным долгом после обращения взыскания на принадлежащий ему грузовик
Бурятские врачи стали супергероями и рассмешили пользователей
Бурятские врачи стали супергероями и рассмешили пользователей
Общество, 18.06.2018
Медики со всей Бурятии борются за «Доктор Оскар». ВИДЕО
На улицах Улан-Удэ заменили более 10 тысяч светильников
Общество, 18.06.2018
Удалось сэкономить более 32 миллионов рублей
Большинство новобранцев в Бурятии шли служить с желанием
Большинство новобранцев в Бурятии шли служить с желанием
Общество, 18.06.2018
Специалисты центра психологической работы Восточного военного округа совместно с психологами и социологами воинских частей округа проводят тестирование новобранцев
В улан-удэнской колонии выбрали знатоков русского языка
Общество, 18.06.2018
Осуждённые сразились в интеллектуальной игре
В Забайкалье работникам детсадов не возмещали расходы на обучение
Общество, 18.06.2018
Нарушения трудового законодательства найдены в Петровск-Забайкальском районе
В Бурятии благоустроили центр для детей-сирот
В Бурятии благоустроили центр для детей-сирот
Общество, 18.06.2018
Волонтёры разбили клумбы, установили фигуры сказочных героев  
Минобороны создаст военную кафедру в иркутском вузе
Общество, 18.06.2018
Минобороны России намерено создать ещё шесть военных кафедр в вузах в 2018 году
В улан-удэнском центре «Доверие» появилась радиоточка
Общество, 18.06.2018
Пенсионеры получили возможность слушать лекции, получать поздравления
В Буддийском университете в Бурятии прошли диспуты
В Буддийском университете в Бурятии прошли диспуты
Общество, 18.06.2018
Диспуты проходят в течение всего дня
Лучшие бильярдисты приедут в Иркутск на чемпионат России
Лучшие бильярдисты приедут в Иркутск на чемпионат России
Общество, 18.06.2018
Чемпионат России по бильярдному спорту пройдёт с 8 по 14 октября в Иркутске
В Бурятии прошёл молебен для выходцев Иволгинской долины
В Бурятии прошёл молебен для выходцев Иволгинской долины
Общество, 18.06.2018
Здесь состоялся крупный молебен «Хамбын обоо»
Жители Бурятии протестуют против повышения пенсионного возраста
Жители Бурятии протестуют против повышения пенсионного возраста
Общество, 18.06.2018
Петиция против реформы набрала более 1,3 миллиона голосов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^