Бурятские врачи стали супергероями и рассмешили пользователей

Представители республиканской больницы имени Семашко, по мнению пользователей интернета, сняли настоящий фильм. Трёхминутный ролик начинается с волнующей музыки, где с кадрами леса из фильма «Аватар», говорится о том, что дыхательная система нуждается в защите. И когда случится беда на помощь спешат люди в белых халатах.



- С виду они обычные люди. Но когда приходит беда, и когда здоровье человека в опасности, приходят они (появляется надпись «Стражи свободного дыхания») и противостоят угрозам, - продолжают в видео. - И так будет всегда. Дыхание будет в безопасности, пока на его защите стоят они, – говорится в видео, где «апокалипсисом» стали кадры нападения инопланетных существ из фильма «Аватар».



Ролик просмотрели более двух тысяч раз.

«Очень оригинально, круто!»

«Сразу видно руку мастера»

«Уже можно составить конкуренцию молодым киношникам! Фильм должен называться «Лёгкое дыхание», - пишут подписчики.













Представители медицинского центра «Диамед» в своём клипе под песню «Позвони мне, позвони» признаются, что всегда рады звонку пациента. По их словам, они всегда переживают за больного и за его самочувствие. В ролике медики много танцуют и поют. За выходные видео просмотрели около тысячи раз.













Республиканский СПИД-центр записал креативный ролик на тему сдачи анализов на ВИЧ. Молодые люди говорят, что сейчас модно быть здоровым и сдать анализы недолго и просто.



- Я баба Дарима. Меня послушай, мужчина, дивчина тоже послушай. Сейчас зачитает старушка. Я много видала: от дворцов до подвала, кого я только не знала, меня судьба потаскала. <…> Если хочешь быть бьюти, если хочешь быть дрищ, то тащи свои булки – сдай анализ на ВИЧ, - заключает «баба Дарима», танцуя в окружении девушек.



Видео посмотрели более семисот раз. «Лайк» поставили более 130 пользователей. В единственном комментарии высказались, что видео очень прикольное.













Врачи из Прибайкальской ЦРБ сняли фильм «Спасители». Видео начинается с того, что юный пациент лежит на кровати с капельницей и ему снится, что над ним Смерть. Тут на помощь бегут супергерои и бьют Смерть. Потом мальчик просыпается с улыбкой и видит перед собой людей в белых халатах.



«Класс!»

«Супер»

«Молодцы! Спасибо нашим спасателям!»

«Удачи вам в работе, дорогие Спасители» - пишут подписчики страницы.













Остальные ролики можно посмотреть на странице минздрава «Вконтакте» https://vk.com/videos-164893138



В пятницу, 15 июня, на официальной странице министерства здравоохранения Бурятии в соцсети «Вконтакте» стартовало интернет-голосование за победителя республиканского конкурса видеороликов «Доктор Оскар-2018» в номинации «Приз зрительских симпатий». Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника, сообщает пресс-служба министерства.- Победитель будет определяться по количеству «лайков». Внимание! Засчитываются голоса только подписчиков страницы, - разъясняют правила конкурса организаторы.Всего на конкурс представлено 49 видеороликов в 6 номинациях: «Работа – наш второй дом», «Медицина – судьба моя!», «Гордость профессии», «Здоровый доктор-здоровые пациенты», «Юмористические зарисовки («скетчи») на медицинскую тему» и «Приз зрительских симпатий».Итоги конкурса будут озвучены на торжественном собрании 20 июня, в 10:00 в Бурятском театре оперы и балета.В роликах, посвящённых теме «Гордость профессии» и «Медицина - моя судьба», врачи рассказывают о своей любви к профессии. Многие из них признаются, что с детства мечтали помогать людям. Также своё мнение высказывают благодарные пациенты.Наибольшее количество просмотров собирают юмористические ролики. Врачи из Республиканской стоматологической поликлиники записали свой видеоролик, в котором предлагают разные ситуации и выходы из них, аналогично «Шоу Сержа Горелова» из передачи ТНТ «Камеди клаб».- Чао! Меня зовут Баир Загорелый и это шоу «Стоматологические ласки». В своём шоу я рассказываю о поведении в кабинете врача-стоматолога, благодаря которым и врач, и пациент останутся довольны приёмом, - приветствует в видео молодой человек.Разыгрываются несколько вариантов ситуации, когда пациент жалуется на зубную боль.В первом случае пациент опоздал, а врач начинает на него кричать, кидая медицинский колпак. Больной выбегает в коридор, и тут появляется надпись «Нет». Потом пациент на жалуется больной зуб, а врач отвечает: «Ещё бы, так воняет» и прячет нос под медицинскую маску. Затем на аналогичную претензию стоматолог интересуется у пациента, с деньгами ли тот пришёл. В конце миниатюры звучит заключительная версия ответа доктора «Не волнуйтесь, сейчас мы вам окажем качественную медицинскую помощь». Врач подмигивает и появляется надпись «Да».Вторым правилом стала верная постановка диагноза. В качестве примера показали ситуацию, где доктор фотографирует зуб пациента на телефон и задаёт команду «Окей, гугл. Что изображено на снимке?». Потом врач предполагает, что во рту у пациента «скунс помер» и его надо вытащить. А потом выдвигает версию, что у больного плоскостопие. И в конце медик заключает, что зуб болен кариесом. И тут на экране появляется заветное «Да».Третьим правилом стала предельная внимательность и аккуратность при выполнении медицинских процедур. И опять приводят в пример несколько вымышленных ситуаций.Сначала врач, работая бормашиной, отвлекается на телефон; потом предполагает, что удалил не тот зуб; затем распыляет воду в лицо больному. А на просьбу больного использовать анестезию, хватает его за шею и отвечает, что в учреждении нет обезболивающего. На претензии пациента, что тому больно, ругается на него: «На всех действует анестезия, а на тебя нет?» - возмущается врач.Последним правилом стало «Оставить приятное впечатление». Затем в миниатюре пациент благодарит врача и протягивает ему руку, однако медик вытягивает ногу и отвечает: «Ну давай». Потом больной настойчиво благодарит стоматолога, на что тот сначала вежливо отвечает «Да не за что», а затем они ругаются и врач отвечает «Да пошёл ты!». После этого несколько раз мигает надпись «Нет!». Потом врач просит вынести пациента за собой мусор, бросая ему в лицо перчатки. После - просит денег. И в последнем варианте врач поздравляет, что у молодого человека теперь здоровые зубы.За четыре дня ролик просмотрели почти 10 тысяч раз. В комментариях пользователи Сети пишут «Молодцы», «Смешно» и не скупятся на смеющиеся смайлики.По такому же принципу сняли ролик медики из стоматологической поликлиники №1, представив «Краткий курс стоматологии». Врачи обыграли разные ситуации, начиная с регистратуры. Затем предложили несколько вариантов одежды врача, среди которых был национальный бурятский костюм, форма полицейского и летняя футболка с шортами. Также в кратком видеокурсе порекомендовали продемонстрировать свои профессиональные качества максимально и дали рекомендации как можно вежливо распрощаться.Этот ролик просмотрели почти 4 тысячи раз, в комментариях также множество смеющихся смайликов.