В Кабанском районе Бурятии родилась вторая в этом году двойня

20 декабря Кабанский районный отдел ЗАГС зарегистрировал вторую двойню в этом году



В семье местных жителей родились девочки-двойняшки, которых назвали София и Александра.



Молодую маму Диану поздравила начальник отдела С. Бурдуковская. Маме вручили свидетельства о рождении малышек и пожелали мудрости, сил, терпения в воспитании дочерей, а детям пожелали расти здоровыми, счастливыми, добрыми, сообщает пресс-служба управления ЗАГС в Бурятии.

