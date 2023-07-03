Миграционный отток из Бурятии не прекращается

Жители уезжают в Москву и крупные сибирские города



В Бурятии продолжается миграционный отток населения. Только по официальным данным, которые привёл сегодня Бурятстат, в 2022 году из республики выбыло 41,8 тыс человек.



- Из числа выбывших с регистрационного учёта по прежнему месту жительства было снято 22,6 тысяч, выбыло к месту временного пребывания на срок девять месяцев и более – 9,8 и к прежнему месту жительства с места временного пребывания по окончании срока выбыло 9,4 тыс. человек, - уточнили в Бурятстате.



Львиная часть уехавших из Бурятии переехала в другие регионы, и лишь 5,6%, по официальным данным, оказались в прошлом году за границей.



Традиционно лидером по переезду из Бурятии остаётся Центральный федеральный округ (прежде всего это Москва). Но также уезжают жители республики и в более близкие регионы Сибирского федерального округа, к примеру, в Красноярский края.



- Положительный миграционный обмен сложился лишь с Дальневосточным федеральным округом – прирост составил 0,6 тыс человек, в основном за счет Забайкальского края – 0,7 тыс человек, - отметили в Бурятстате.



Что касается миграции внутри республики, то наиболее привлекательными территориями остаются пригородные районы: Тарбагатайский и Иволгинский. Прирост населения за счёт миграционных передвижений наблюдался также в Северобайкальске и Заиграевском районе. А, к примеру, Окинский район пополнился всего на четырёх человек, переехавших туда.



Сильнее всего бегут жители Северо-Байкальского, Закаменского и Еравнинского районов.



Из районов, приравненных к Крайнему Северу республики, миграционный отток составил 6,2 чел. на 1000 населения. Столица республики – Улан-Удэ - потеряла 1,6 тыс. человек или 3,7 человека из каждой тысячи горожан.



