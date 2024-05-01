В Улан-Удэ спасатели сняли кольцо с пальца ребёнка

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Медицинская помощь ребёнку не потребовалась



Вечером 30 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило обращение от жительницы СНТ «Сибиряк» в Улан-Удэ с просьбой оказать помощь: снять пластиковое кольцо с пальца её семилетнего сына.



- Прибыв на место, спасатели безопасным способом слесарным инструментом разрезали пластиковое украшение на опухшем пальце ребёнка. Медицинская помощь мальчику не потребовалась, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

