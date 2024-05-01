В Бурятии спасатели помогли травмированному в горах мужчине

Турист получил травму при восхождении на Мунку-Сардык



Вечером 30 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык при восхождении на гору турист предположительно сломал левую руку.



- Прибыв на место происшествия, спасатели оказали первую помощь пострадавшему: обезболили и наложили шину, после чего транспортировали пострадавшего до автомобиля. От медицинской помощи мужчина отказался, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

