На майских праздниках там побывали более 9000 отдыхающих
9628 туристов посетили Тункинский национальный парк на майских праздниках.
- Специалистами отдела туризма и рекреации национального парка к сезону подготовлены визитные центры и гостевые дома. Проведены работы по ремонту экологических троп. В 2023 году силами волонтёров обустроены экологические тропы «Тропа здоровья» и «Пик Любви» (созданы и покрашены ограждения, убраны камни и насыпи), тропы на Серебряное озеро, озеро Артемьева, - рассказывают в нацпарке.
Подготовлены новые экскурсионные программы для туристов, готовится аудиогид на трёх языках (русский, английский, китайский) на экологической тропе «Тропа здоровья» и «Пик Любви». Установлены туалеты в местности Хонгор-Уула и на экотропе «Саянай зурхэн».
Организована работа туристско-рекреационного поста «Заповедный водопад» и туристско-рекреационного поста «Шулуты».
Тункинский нацпарк готовится к летнему наплыву туристов
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