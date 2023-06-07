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В центре Улан-Удэ сгорела «буханка»

В центре Улан-Удэ сгорела «буханка»
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл возле памятника «Мать Бурятия»

Вечером 6 июня в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Иволгинская и Борсоева загорелся УАЗ «буханка». Автомобиль полыхал в районе Селенгинского моста под памятником «Мать Бурятия».

К моменту прибытия пожарных автомобиль УАЗ 1994 года выпуска был полностью охвачен огнём. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано.

- В результате пожара автомобиль выгорел изнутри полностью на площади пять кв. м. На тушение было задействовано пять человек и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Наиболее вероятная причина пожара - разгерметизация топливной системы транспортного средства.
пожар

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