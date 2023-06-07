В центре Улан-Удэ сгорела «буханка»

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожар произошёл возле памятника «Мать Бурятия»



Вечером 6 июня в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Иволгинская и Борсоева загорелся УАЗ «буханка». Автомобиль полыхал в районе Селенгинского моста под памятником «Мать Бурятия».



К моменту прибытия пожарных автомобиль УАЗ 1994 года выпуска был полностью охвачен огнём. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано.



- В результате пожара автомобиль выгорел изнутри полностью на площади пять кв. м. На тушение было задействовано пять человек и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Наиболее вероятная причина пожара - разгерметизация топливной системы транспортного средства.

