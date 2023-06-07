Пожар произошёл возле памятника «Мать Бурятия»
Вечером 6 июня в Улан-Удэ на перекрёстке улиц Иволгинская и Борсоева загорелся УАЗ «буханка». Автомобиль полыхал в районе Селенгинского моста под памятником «Мать Бурятия».
К моменту прибытия пожарных автомобиль УАЗ 1994 года выпуска был полностью охвачен огнём. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано.
- В результате пожара автомобиль выгорел изнутри полностью на площади пять кв. м. На тушение было задействовано пять человек и одна единица техники, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Наиболее вероятная причина пожара - разгерметизация топливной системы транспортного средства.
В центре Улан-Удэ сгорела «буханка»
Происшествия, Фото:
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