Местные жители заявили, что у них каждый день исчезает по одной домашней птице
Жители Бичуры бьют тревогу из-за нашествия безнадзорных животных на их дворы. Одна из сельчанок рассказала, что бездомные оголодавшие псы бегают по улице Тюрюханова.
- У меня уже несколько куриц загрызли. И у соседей они тоже побывали и сгрызли курей. Куда нам обращаться? Есть ли ещё отлов собак? Уже никаких сил – каждый день по курице исчезает, – написала она в вайбер-группе «Бичура-инфо.24/7». – Они тоже немалых денег стоят, да и всю зиму кормить их для того, чтобы их съели какие-то собаки.
Представитель районной администрации Оксана Савельева отметила, что в конце недели на место приедут специалисты по отлову. «Отработаем этот адрес», – заверила Савельева.
В Бурятии бездомные собаки убивают куриц
Происшествия, Фото:
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