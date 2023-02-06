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В пригороде Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

В пригороде Улан-Удэ на пожаре погибла женщина
Происшествия, 
Трагедия произошла в Суже

Вечером 6 февраля в селе Сужа Иволгинского района Бурятии произошёл пожар, унёсший жизнь женщины.

- В 19:05 поступило сообщение о том, что на улице Советская в Суже произошло загорание в частном доме. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарно-спасательные расчёты. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось загорание в помещении на площади три квадратных метра. В результате пожара погибла женщина, один мужчина травмирован, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.

Обстоятельства и причина пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 4 февраля в селе Тарбагатай в сгоревшем частном доме погибла малышка, которой не было и полугода. Мать и её сожитель тем вечером оставили троих маленьких детей дома одних, а сами ушли на гулянку
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