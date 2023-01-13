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В Иркутске на «зебре» сбили 15-летнего школьника

В Иркутске на «зебре» сбили 15-летнего школьника
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
С начала года в регионе зафиксировано уже семь аварий с участием детей

Утром 11 января в Иркутске 28-летний водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего мальчика, который переходил дорогу на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице 4-ая Железнодорожная.

- С места аварии ребёнок госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

С начала года в Иркутской области зарегистрировано семь автоаварий с участием несовершеннолетних, в результате которых девять детей получили травмы. В том числе пять детей пострадали, будучи пассажирами, из-за нарушения ПДД водителями.
ДТП

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