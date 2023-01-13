В Иркутске на «зебре» сбили 15-летнего школьника

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

С начала года в регионе зафиксировано уже семь аварий с участием детей



Утром 11 января в Иркутске 28-летний водитель Toyota Corolla сбил 15-летнего мальчика, который переходил дорогу на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице 4-ая Железнодорожная.



- С места аварии ребёнок госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



С начала года в Иркутской области зарегистрировано семь автоаварий с участием несовершеннолетних, в результате которых девять детей получили травмы. В том числе пять детей пострадали, будучи пассажирами, из-за нарушения ПДД водителями.

