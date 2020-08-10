В Улан-Удэ юноша увидел росгвардейцев и выкинул наркотики

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Молодой человек с наркотиками попался, когда пересаживался на автобус



Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии патрулировали улицу Тулаева в Улан-Удэ. Они увидели, как молодой человек при виде служебного автомобиля выкинул небольшой пакетик. В нём оказалась дикорастущая конопля, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Выкинувший пакет 18-летний молодой человек был задержан. Он признался, что коноплю собрал в Иволгинском районе и направлялся домой в посёлок Онохой Заиграевского района. Во время пересадок с автобуса на автобус он и был замечен росгвардейцами.



Молодой человек был ранее судим за аналогичное преступление и за кражу. Он передан сотрудникам полиции для принятия правового решения.





