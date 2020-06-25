Женщина владеет автомобилем, на котором супруг попал в аварию
В Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы города Северобайкальск 318 тысяч рублей материального ущерба за ДТП.
Пьяный супруг женщины, управляя автомобилем «ВАЗ-21213», врезался в опору уличного освещения и стоящую рядом иномарку. От сильного удара автомобилю были причинены серьёзные механические повреждения, кузов машины деформировался.
- В связи с тем, что гражданская ответственность не была застрахована, пострадавший обратился в суд за взысканием суммы материального и морального ущерба с собственника транспортного средства, как источника повышенной ответственности, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Бурятии.
Суд с учётом данных независимой экспертизы постановил взыскать с жительницы Северобайкальска, как собственницы транспортного средства, сумму материального ущерба, морального вреда, судебных расходов по оплате услуг эксперта, представителя в суде на общую сумму 318 тысяч рублей.
Судебные приставы обратили взыскание на доходы женщины. На сегодняшний день сумма задолженности в размере 317 тысяч рублей перечислена на счёт взыскателя.
Жительница Бурятии заплатила за «пьяное» ДТП мужа 318 тысяч
Происшествия, Фото:
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