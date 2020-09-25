В Бурятии главу села будут судить за помощь осуждённому

Глава села обвиняется во внесении ложных данных в документы



В Джидинском районе Бурятии перед судом предстанет глава села, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Он попал под уголовное дело, пытаясь помочь осуждённому.



В марте 2020 года в администрацию села Джида был направлен местный житель для отбывания обязательных работ. Суд назначил мужчине это наказание за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



По версии следствия, 27 марта, отработав лишь несколько дней, осуждённый обратился к главе администрации и сообщил, что хочет уехать в другой регион на заработки, попросив содействия.



- Глава села в угоду мужчине собственноручно заполнил три табеля учёта рабочего времени, куда внёс заведомо ложные сведения об исполнении приговора в полном объёме. В документе было указано, что осуждённый отработал в администрации в период с 13 марта по 2 мая положенные 200 часов. Затем глава заверил указанные табели своей подписью и печатью, после чего направил их в уголовно-исполнительную инспекцию, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



На основании представленных документов осуждённый мужчина был снят с учёта в подразделении уголовно-исполнительной инспекции, как отбывший наказание. Хотя в действительности уже уехал из Бурятии, а свою норму работ не выполнил.



На 60-летнего главу села было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Сейчас оно с обвинительным заключением передано в суд.





