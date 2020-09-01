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Улан-удэнцы отговаривают мэрию от экопарковок

Улан-удэнцы отговаривают мэрию от экопарковок
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Личным примером подобного газона поделился президент федерации этноспорта Бурятии

Улан-удэнцы отговаривают мэрию Улан-Удэ от парковок-газонов. Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов на своей странице в Facebook поделился своим опытом и предположил, что его совет может понадобиться мэрии Улан-Удэ.

- Экопарковка - это не вариант! В ограде попытался сделать такую. Вначале очень красиво, конечно. Но потом это просто ужас. Трава от автомобиля желтеет. Грязь с колес забивается между плитами бетона. Это кропотливый труд, нужно постоянно поливать траву и дёргать сорняки. Сорняки постоянно лезут. Необходимо через день подкашивать траву, - рассказал он.

В итоге - после двух сезонов мучений - Алексей Гыргенов решил залить всё бетоном.

страница Алексея Гыргенова 

Солидарен с ним и специалист, директор Иволгинского плодово-ягодного питомника Найдан Чимбеев.

- Для роста травы нужно солнце, его не будет при постоянной стоянке или езде машин. Ещё из машин периодически что-то капает или вытекает – это попадает в почву и убивает всё живое. Зимой при уборке снега и подметание парковки, на газон будет подать мусор или песок, т.е у травы будет мало шансов прорасти, - пояснил он.

История с экопарковками началась недавно. Первую парковку из бетонных газонных решеток, где будет высажен зелёный газон, начали обустраивать в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой». Работы уже идут. На своей странице в соцсети мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков опубликовал опрос на тему, нужно ли городу подобное новшество. Большинство пользователей проголосовали «за». Также градоначальник сообщил, что ждёт мнения специалиста в этой области – блогера-урбаниста Ильи Варламова. 

В свою очередь, известный блогер дважды высказался по этому поводу – в своём Telegram-канале и в очередном выпуске своей передачи на YouTube. В обоих случаях Илья Варламов подробно ответил, почему городу не надо делать экопарковки

- Отвечаю мэру Улан-Удэ и встревоженным бурятским журналистам. Значит, дорогие друзья, парковки-газоны вам не нужны. Ещё раз, что такое парковки-газоны. Вы наверняка их видели, это когда под парковку делается такое обычно бетонное, на сетку похоже, покрытие с отверстиями, через которые растет травка. Издалека выглядит всё зелененьким. Можно их встретить в дорогих жилых комплексах, офисных центрах или за границей. В чём проблема? Почему это не нужно? Потому что это очень дорогое, очень малоэффективное и сложное решение, которое в вашем климате – я говорю об Улан-Удэ, там всё-таки климат такой серьёзный – оно просто будет генерировать ещё больше грязи, - объяснил Варламов.
парковка
 
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