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На бывшего замглавы Тункинского района Бурятии возбудили дело

На бывшего замглавы Тункинского района Бурятии возбудили дело
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Под следствием оказался экс-заместитель главы Тунки по развитию инфраструктуры

В Бурятии возбудили уголовное дело на Чингиса Маншеева – бывшего заместителя главы Тункинского района по развитию инфраструктуры. Уголовное дело было возбуждено ещё в июле, но о нём стало известно только сейчас. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Подробности дела в Следственном управлении не раскрывают.

- Преступление должностного характера, - лишь пояснили в СУ СКР по Бурятии.

Это уже не первый замглавы Тунки по развитию инфраструктуры, на которого возбуждают дело. В июне 2019 года стало известно о возбуждении дела о превышении должностных полномочий на Николая Дашеева, который на тот момент уже был депутатом Народного Хурала. Дело связано с приёмкой и оплатой работ по капитальному ремонту дороги «Туран – водолечебница «Нилова Пустынь» - Хойто-Гол».

уголовное дело Тункинский район
 
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