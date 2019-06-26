Депутату Хурала Бурятии предъявили обвинение

Сейчас уже бывшему заместителю главы района предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Расследование уголовного дела продолжается.







По информации «Байкал-Daily», фигурантом уголовного дела стал Николай Дашеев, нынешний депутат Народного Хурала Бурятии, бывший замглавы Тункинского района. В парламент он избрался в сентябре 2018 года, победив на выборах по одномандатному округу № 1 (Тункинский и Окинский районы). Представляет «Единую Россию».

