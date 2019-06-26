Депутату Хурала Бурятии предъявили обвинение

В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий бывших должностных лиц администрации Тункинского района. Уголовное дело связано с приёмкой и оплатой работ по капитальному ремонту местной автомобильной дороги, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По данным следствия, 7 ноября 2016 года администрация Тункинского района и строительная компания по результатам открытого аукциона заключила контракт по капитальному ремонту автомобильной дороги «Туран – водолечебница «Нилова Пустынь» - Хойто-Гол». Общая стоимость работ составила почти 118 млн рублей.
В соответствии с проектом, при производстве работ должны были применяться строго определённые материалы, соответствующие ГОСТу. Однако подрядчик вместо щебня определённой фракции и прочности использовал для формирования дорожного основания более дешёвый и менее прочный щебень из мраморизированного известняка. Такой материал не соответствовал требованиям проекта и приводил к ухудшению технического уровня и эксплуатационного состояния трассы.
- Заместитель руководителя администрации Тункинского района по развитию инфраструктуры знал о допущенных подрядчиком нарушениях, однако не принял никаких мер в рамках своих полномочий. Он же подписал акт о приёмке выполненных работ вместе с другими документами, на основании которых на счета подрядчика перечислена вся стоимость работ, предусмотренная контрактом. В результате чего бюджету району причинён ущерб на сумму почти в 7,5 млн. рублей, - уточнили в Следственном управлении.
Сейчас уже бывшему заместителю главы района предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Расследование уголовного дела продолжается.
По информации «Байкал-Daily», фигурантом уголовного дела стал Николай Дашеев, нынешний депутат Народного Хурала Бурятии, бывший замглавы Тункинского района. В парламент он избрался в сентябре 2018 года, победив на выборах по одномандатному округу № 1 (Тункинский и Окинский районы). Представляет «Единую Россию».
Как сообщал «Байкал-Daily», бывший глава Тункинского района Андрей Самаринов сейчас находится под стражей.