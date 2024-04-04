Улан-Удэ примет чемпионат России по армейскому рукопашному бою

Турнир состоится в конце этого месяца



С 27 по 28 апреля Бурятия примет чемпионат России по армейскому рукопашному бою. Турнир будет посвящён 45-летию армейского рукопашного боя и 25-летию федерации армейского рукопашного боя РФ. Лучшие бойцы со всей страны соберутся в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



За призовые места спортсмены получат хорошее денежное вознаграждение: за I место - 100 000 рублей и пояс чемпиона, за II - 50 000 рублей, III - 30 000 рублей. Тренеру каждого чемпиона вручат 50 000 рублей.



Турнир станет отборочным в сборную России по АРБ, которая оспорит звание сильнейшей в первом чемпионате мира по армейскому рукопашному бою уже в ноябре этого года.



В рамках чемпионата России в Улан-Удэ состоятся соревнования по практической стрельбе. Здесь также будет разыгран призовой фонд в 160 тысяч рублей: 100 000 - за победу в общекомандном зачёте и 30, 20 и 10 тысяч рублей за I, II и III место в личном первенстве соответственно.



Вход на чемпионат свободный, сообщает ФАРБ РФ.



Возрастное ограничение: 6+.

