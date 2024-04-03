Будущий храм создают в честь преподобного Варлаама Чикойского
В селе Чикой Кяхтинского района Бурятии продолжается строительство храма в честь преподобного Варлаама Чикойского. Храм в честь преподобного был заложен по благословению митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа в октябре 2022 года настоятелем храма святых Кирилла и Мефодия посёлка Наушки иеромонахом Ефремом (Шишкиным).
В прошлом году, ещё в строящемся храме, впервые за историю посёлка было совершено соборное богослужение — божественная литургия. За эту зиму стараниями жителей села и специально приглашёнными специалистами был собран полностью сруб. На минувшей Масленице иеромонахом Ефремом был отслужен плановый молебен уже в стенах строящегося храма.
Как сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия, отличительной особенностью будущего храма в честь преподобного Варлаама Чикойского является то, что он строится по проекту известной иркутской проектировщицы Галины Русаковой. В своё время этот проект был сделан ею специально для храма Духа Святого села Югово Прибайкальского района. Он стал последним из 45 различных сделанных ею храмовых проектов для Иркутской епархии на безвозмездной основе. На тот момент Галине Степановне было уже 80 лет.
Сейчас в планах прихода стоит продолжение строительства: сооружение кровли и установка куполов.
В Бурятии строят храм в селе Чикой
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