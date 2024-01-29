Иск в суд подала прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила ненормативный пандус в здании Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД.
- Установлено, что беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения на территорию учреждения и непосредственно в его помещения не организован. В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на медицинскую организацию обязанности установить разделительный поручень на главной лестнице при входе в здание, привести ширину пандуса в соответствие с нормативами для подъёма на инвалидном кресле, убрать искусственную неровность на проезжей части при въезде на территорию Центра, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Железнодорожный районный суд иск удовлетворил. Также суд возложил на на министерство здравоохранения обязанность обеспечить финансирование работ.
Судебное решение в законную силу пока не вступило.
В Улан-Удэ СПИД-центр понудили переоборудовать пандус
Общество, Фото:
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