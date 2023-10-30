В городах проведут фестиваль классической музыки
По 8 ноября проходит фестиваль классической музыки «Махтал». Мероприятие объединяет Якутию, Иркутскую область, Бурятию и Монголию. Фестиваль проводится с участием детей и молодёжи Якутии, оно направлено на популяризацию творческого наследия композиторов республики.
В рамках фестиваля проводятся лектории для широкой общественности, мастер-классы для инструменталистов, концерты солистов и творческих коллективов высшей школы музыки Якутии им. В.А. Босикова, государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии» и конкурс для юных композиторов.
В Иркутск музыканты прибудут 2 и 3 ноября. Мастер-классы (6+)по направлениям «Духовые инструменты», «Струнные инструменты», «Оркестровое исполнительство», «Фортепиано» и «Академическое пение» проведут преподаватели ВШМ им. Босикова, артисты государственного театра оперы и балета Якутии им. Д.К. Сивцева и государственной филармонии им. Г.М. Кривошапко. Для широкой общественности состоятся лектории, а также презентация нотного издания композитора Николая Михеева (6+).
На площадках Улан-Удэ с 4 по 5 ноября также пройдут мастер-классы от якутских преподавателей и артистов (6+) и лектории для широкой общественности (6+). Своё мастерство жителям Бурятии покажут детский духовой оркестр высшей школы музыки им. В.А. Босикова (6+), государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии» (6+), симфонический оркестра высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) (6+).
Возрастное ограничение: 6+.
Якутские музыканты объединят Иркутск, Улан-Удэ и Улан-Батор
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