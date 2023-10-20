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Автомобиль жительницы Бурятии арестовали из-за пьяной езды

Автомобиль жительницы Бурятии арестовали из-за пьяной езды
Общество,  Фото:pixabay.com
Теперь женщина не сможет пользоваться своей иномаркой

В начала октября суд рассмотрел постановление органов предварительного следствия о наложении ареста на автомобиль Toyota Corolla Spacio, принадлежащий жительнице Прибайкальского района Бурятии. Как выяснилось, ранее женщина, которую уже оштрафовали за пьяную езду, вновь села за руль, приняв на «грудь».

Против неё возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»). С учётом всех представленных материалов служители Фемиды вынесли постановление о наложении ареста на иномарку. Владелице авто запретили пользоваться им и передавать кому-либо на хранение во время предварительного расследования.
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