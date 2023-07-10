Забайкальскую землю доставят для стелы памяти в Ленинграде

Церемония открытия состоится 14 июля



На центральном памятном месте Забайкальского края – мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» была проведена церемония набора земли для помещения в орудийную 76-мм гильзу памятного знака, посвящённого забайкальцам-защитникам Ленинграда, сражавшимся на плацдарме легендарного «Невского пятачка», участвовавшим в удержании линии фронта и прорыве блокады города-героя в 1941-1943 гг. Участники церемонии почтили память героев-забайкальцев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.



Это событие приурочено к открытию памятной стелы воинам-забайкальцам на аллее Памяти объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Невский пятачок», расположенного в Кировском районе Ленинградской области. Торжественная церемония открытия стелы запланирована на 14 июля (6+). Об этом сообщает региональное отделение Российского военно-исторического общества в Забайкальском крае.

