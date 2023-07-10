Церемония открытия состоится 14 июля
На центральном памятном месте Забайкальского края – мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» была проведена церемония набора земли для помещения в орудийную 76-мм гильзу памятного знака, посвящённого забайкальцам-защитникам Ленинграда, сражавшимся на плацдарме легендарного «Невского пятачка», участвовавшим в удержании линии фронта и прорыве блокады города-героя в 1941-1943 гг. Участники церемонии почтили память героев-забайкальцев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Это событие приурочено к открытию памятной стелы воинам-забайкальцам на аллее Памяти объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Невский пятачок», расположенного в Кировском районе Ленинградской области. Торжественная церемония открытия стелы запланирована на 14 июля (6+). Об этом сообщает региональное отделение Российского военно-исторического общества в Забайкальском крае.
Забайкальскую землю доставят для стелы памяти в Ленинграде
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии отметили День бамовца
Он установлен на аллее героев
Работники смогут посетить места погребения близких без получения отгула
Красивый сквер появился в Кырене
Заседания будут проводиться еженедельно
«Золото» в стрельбе из классического лука выиграла мужская команда республики
Спортсмены Иркутской области стали победителями юношеского чемпионата
Каркас теневого навеса выполнен из деревянных брусьев
Для ребят провели обзорную экскурсию
Рост малыша составил всего 27 см
У диких животных сейчас растёт потомство
Всего озеленители подготовили более 200 кашпо
Там состоится песенный конкурс
Ближайшие два дня обещают быть дождливыми
Новая ливневка выдержала первую проверку