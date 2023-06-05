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Жителей Бурятии восхитила эффектная гроза

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её засняли на видео в Селенгинском районе

В Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии прошли первые летние грозы. 4 июня горожане восхищались погодным явлением. Видео с «Байкал-Daily» поделился местный житель.

Кадры были сняты во втором микрорайоне в половине девятого вечера. Молодому человеку удалось запечатлеть сразу несколько сверканий молний.

- Эффектные молнии в родной Гусиночке, - прокомментировал местный житель.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июня местами по Бурятии ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков.

гроза

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