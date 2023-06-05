Её засняли на видео в Селенгинском районе
В Гусиноозёрске Селенгинского района Бурятии прошли первые летние грозы. 4 июня горожане восхищались погодным явлением. Видео с «Байкал-Daily» поделился местный житель.
Кадры были сняты во втором микрорайоне в половине девятого вечера. Молодому человеку удалось запечатлеть сразу несколько сверканий молний.
- Эффектные молнии в родной Гусиночке, - прокомментировал местный житель.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 июня местами по Бурятии ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков.
Жителей Бурятии восхитила эффектная гроза
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За него проголосовало более 18 тысяч горожан
Там запретили появляться до 23 июня
Съёмочная группа отведала местную кухню, полюбовалась природными красотами и побывала на празднике
Её засняли на видео в Селенгинском районе
Спасатели будут патрулировать реки на протяжении всего лета
Более 10 тысяч саженцев сосны подарил участник спецоперации
Газманов записал видеопоздравление
Для победы ей требуется поддержка земляков
В выпусках совершенно нового шоу пародий и перевоплощений между собой будут соревноваться четыре команды
Синоптики опубликовали прогноз погоды до четверга
Большинство из них стараются избегать ошибок в деловой переписке
Анне Чебуниной было 82 года
В его действиях не нашли состава преступления
Осуждённые занимаются в кружке «Руки искусства»
Народный артист РФ с головой окунулся в священное озеро