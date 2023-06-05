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Местами по Бурятии кратковременные дожди

Местами по Бурятии кратковременные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём по республике +21, +26, местами +11, +16

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июня по республике: переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью +7, +12, местами 0, +5, днём +21, +26, местами +11, +16.

В Улан-Удэ переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью +9, +11, днём +23, +25. 
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